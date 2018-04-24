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12:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Могилеве эвакуировали учащихся колледжа из-за странного запаха в здании

Кто-то распылил в колледже газовый баллончик.

Источник: Комсомольская правда

23 апреля в Могилевском государственном политехническом колледже всех учащихся пришлось эвакуировать из здания. Причиной стал странный запах, который распространился по этажам пятиэтажного кирпичного учебного корпуса.

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-О резком запахе в здании сообщили в 12.55. До прибытия спасателей из здания персонал эвакуировал 350 учащихся, — рассказали в пресс-службе МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели провели измерения на всех этажах здания, никаких опасных веществ не обнаружено. Помещение проветрили, и 24 апреля занятия возобновились.

-Предположительно, кто-то распылил в здании колледжа газовый баллончик, — комментируют в МЧС причину инцидента.

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