В Могилеве эвакуировали учащихся колледжа из-за странного запаха в здании

23 апреля в Могилевском государственном политехническом колледже всех учащихся пришлось эвакуировать из здания. Причиной стал странный запах, который распространился по этажам пятиэтажного кирпичного учебного корпуса.
-О резком запахе в здании сообщили в 12.55. До прибытия спасателей из здания персонал эвакуировал 350 учащихся, — рассказали в
В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели провели измерения на всех этажах здания, никаких опасных веществ не обнаружено. Помещение проветрили, и 24 апреля занятия возобновились.
-Предположительно,