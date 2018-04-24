На озере под Миассом извлекли вмерзшую в лед женщину
Личность погибшей и обстоятельства ее смерти уточняются.
Личность погибшей и обстоятельства ее смерти уточняются.
В Миассе (Челябинская область) устанавливается личность женщины, тело которой было найдено 23 апреля вмерзшим в лед на озере Кундравинское, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Для извлечения трупа изо льда полицейским потребовалась помощь спасателей. Бойцы Миасского спасотряда справились с поставленной задачей и передали тело полиции, которая займется выяснением обстоятельств смерти женщины.