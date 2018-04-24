В Коминтерновском районе Воронежа пресекли работу нарколаборатории
Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории по изготовлению «синтетики» в Коминтерновском районе Воронежа, сообщила
Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории по изготовлению «синтетики» в Коминтерновском районе Воронежа, сообщила
По информации силовиков, 23-летний парень через интернет сделал поддельный паспорт и изучил методику изготовления наркотиков. По поддельным документам он приобрел необходимые компоненты наркотических средств, находящихся в легальном обороте. В арендованном гаражном боксе в Коминтерновском районе парень оборудовал нарколабораторию, где занимался изготовлением наркотических средств с января по апрель текущего года. Его подельник осуществлял расфасовку и оборудование
Подозреваемых задержали с поличным при оборудовании
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.