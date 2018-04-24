В Коминтерновском районе Воронежа пресекли работу нарколаборатории

По информации силовиков, 23-летний парень через интернет сделал поддельный паспорт и изучил методику изготовления наркотиков. По поддельным документам он приобрел необходимые компоненты наркотических средств, находящихся в легальном обороте. В арендованном гаражном боксе в Коминтерновском районе парень оборудовал нарколабораторию, где занимался изготовлением наркотических средств с января по апрель текущего года. Его подельник осуществлял расфасовку и оборудование тайников-закладок для последующей реализации. В день он делал порядка 50−60 тайников. Наркотики продавали через интернет.