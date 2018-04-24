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10:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Коминтерновском районе Воронежа пресекли работу нарколаборатории

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории по изготовлению «синтетики» в Коминтерновском районе Воронежа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 24 апреля. Задержаны двое местных жителей 23 и 38 лет.

По информации силовиков, 23-летний парень через интернет сделал поддельный паспорт и изучил методику изготовления наркотиков. По поддельным документам он приобрел необходимые компоненты наркотических средств, находящихся в легальном обороте. В арендованном гаражном боксе в Коминтерновском районе парень оборудовал нарколабораторию, где занимался изготовлением наркотических средств с января по апрель текущего года. Его подельник осуществлял расфасовку и оборудование тайников-закладок для последующей реализации. В день он делал порядка 50−60 тайников. Наркотики продавали через интернет.

Подозреваемых задержали с поличным при оборудовании тайников-закладок. В ходе обыска гаража полицейские нашли более 100 г синтетического наркотика и около 10 кг веществ для его изготовления, а также оборудование для производства наркотиков, сим-карты и банковские карты.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

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