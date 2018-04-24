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13:13 (мск), источник: Podrobno.uz

На территории Минобороны РФ полиция накрыла «престиж» узбекских бутлегеров и 10 тонн спирта

Крупное производство палёной водки обнаружила полиция в Лужском районе Ленинградской области.

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Крупное производство палёной водки обнаружила полиция в Лужском районе Ленинградской области.

В ангаре за магазином нашлись тысячи бутылок готовой продукции, тонны сырья, оборудование для розлива и смена мигрантов из Узбекистана.

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Завод располагался в ангаре за кафе-магазином «Престиж» в районе «Полигон» на территории Луги-2. Отметим, что это здание ранее принадлежало Минобороны, как и земля под ним, но каким-то образом было переоформлено на частное лицо. Контрафактная продукция реализовывалась в том числе и в магазине.

На территории цеха в момент визита полиции находились 13 граждан Узбекистана. У половины из них не было регистрации, вторая половина имела патент на работу, выданный петербургской фирмой. Про предполагаемого организатора производства известно, что ему 47 лет, имеет азербайджанские корни.

После получения результатов экспертизы, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

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