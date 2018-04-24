На территории Минобороны РФ полиция накрыла «престиж» узбекских бутлегеров и 10 тонн спирта

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Крупное производство палёной водки обнаружила полиция в Лужском районе Ленинградской области.

В ангаре за магазином нашлись тысячи бутылок готовой продукции, тонны сырья, оборудование для розлива и смена мигрантов из Узбекистана.

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Завод располагался в ангаре за кафе-магазином «Престиж» в районе «Полигон» на территории Луги-2. Отметим, что это здание ранее принадлежало Минобороны, как и земля под ним, но каким-то образом было переоформлено на частное лицо. Контрафактная продукция реализовывалась в том числе и в магазине.

На территории цеха в момент визита полиции находились 13 граждан Узбекистана. У половины из них не было регистрации, вторая половина имела патент на работу, выданный петербургской фирмой. Про предполагаемого организатора производства известно, что ему 47 лет, имеет азербайджанские корни.