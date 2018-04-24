На территории Минобороны РФ полиция накрыла «престиж» узбекских бутлегеров и 10 тонн спирта
Крупное производство палёной водки обнаружила полиция в Лужском районе Ленинградской области.
Крупное производство палёной водки обнаружила полиция в Лужском районе Ленинградской области.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Крупное производство палёной водки обнаружила полиция в Лужском районе Ленинградской области.
В ангаре за магазином нашлись тысячи бутылок готовой продукции, тонны сырья, оборудование для розлива и смена мигрантов из Узбекистана.
Завод располагался в ангаре за
На территории цеха в момент визита полиции находились 13 граждан Узбекистана. У половины из них не было регистрации, вторая половина имела патент на работу, выданный петербургской фирмой. Про предполагаемого организатора производства известно, что ему 47 лет, имеет азербайджанские корни.
После получения результатов экспертизы, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).