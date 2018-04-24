Житель Гродно предстанет перед судом за убийство и изнасилование 18-летней давности

По данным следствия, мужчина в августе 2000 года в лесном массиве в Гродно напал на 19-летнюю девушку, изнасиловал ее, а затем задушил.

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Установить виновника не удавалось вплоть до 2017 года, когда у мужчины были взяты биологические образцы. В ходе анализа эксперты выявили совпадение с генотипом, выведенным из биологического.

материала с места убийства, рассказали в Генпрокуратуре. Мужчина был задержан.

Расследование в части изнасилования и насильственных действий сексуального характера было прекращено 7 марта 2018 года в связи с истечением сроков давности. При этом мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства.

Отметим, что в 1994 году мужчина уже был судим за убийство, он получил семь лет лишения свободы, а в июне 1999 года был условно-досрочно освобожден.