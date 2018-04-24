Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Ксения Бородина корит себя за то, что ругает 8-летнюю дочь
ПАСЕ пожаловалась на последствия решения РФ не платить взносы
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Туфли-«луноходы» Майкла Джексона выставлены на торги за $10 тыс
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории
10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Пытаясь купить смартфон жене, иркутянин перевел деньги мошенникам

Аферисты отправили мужчине лишь чек об оплате им товара.

Мошенники в очередной раз обманывают доверчивых жителей Иркутска. На этот раз жертвой аферистов стал 56-летний горожанин, который решил купить подарок своей жене через интернет-магазин.

На неизвестном сайте мужчина выбрал дорогой смартфон и, связавшись с продавцом, тут же оплатил товар, перечислив деньги по карте. Через несколько минут иркутянину пришло уведомление, что оплата получена, а на его электронную почту в ответ даже пришел чек. Товар, по словам продавца, также был уже в дороге к новому хозяину. После этого сайт магазина был заблокирован. Позвонив в службу доставки, мужчина выяснил, что никаких посылок на его адрес не отправлялось.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступники разыскиваются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что ни в коем случае нельзя никому сообщать данные банковской карты и отправлять деньги неизвестным. Ведь мошенники используют разные методы, чтобы обмануть вас.

Все новости региона
 В Приморском зоопарке родилось сразу семь енотов
В продолжении "Рассказа служанки" будет много боли
СМИ рассказали о плане Путина по повышению уровня жизни россиян
Пять открытий, в которые трудно поверить
Россиян хотят штрафовать за недостоверную информацию
Капитализация «Русала» выросла на 122 миллиарда рублей
СМИ уличили Пентагон в занижении эффективности российских ПВО
Нефти не хватает: зачем Минфину дополнительные 200 млрд в долг?
Ученые рассказали, чем пахнет атмосфера Урана
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь