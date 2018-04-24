Пытаясь купить смартфон жене, иркутянин перевел деньги мошенникам
Аферисты отправили мужчине лишь чек об оплате им товара.
Аферисты отправили мужчине лишь чек об оплате им товара.
Мошенники в очередной раз обманывают доверчивых жителей Иркутска. На этот раз жертвой аферистов стал 56-летний горожанин, который решил купить подарок своей жене через
На неизвестном сайте мужчина выбрал дорогой смартфон и, связавшись с продавцом, тут же оплатил товар, перечислив деньги по карте. Через несколько минут иркутянину пришло уведомление, что оплата получена, а на его электронную почту в ответ даже пришел чек. Товар, по словам продавца, также был уже в дороге к новому хозяину. После этого сайт магазина был заблокирован. Позвонив в службу доставки, мужчина выяснил, что никаких посылок на его адрес не отправлялось.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступники разыскиваются, — сообщили в
Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, что ни в коем случае нельзя никому сообщать данные банковской карты и отправлять деньги неизвестным. Ведь мошенники используют разные методы, чтобы обмануть вас.