Пытаясь купить смартфон жене, иркутянин перевел деньги мошенникам

Мошенники в очередной раз обманывают доверчивых жителей Иркутска. На этот раз жертвой аферистов стал 56-летний горожанин, который решил купить подарок своей жене через интернет-магазин.

На неизвестном сайте мужчина выбрал дорогой смартфон и, связавшись с продавцом, тут же оплатил товар, перечислив деньги по карте. Через несколько минут иркутянину пришло уведомление, что оплата получена, а на его электронную почту в ответ даже пришел чек. Товар, по словам продавца, также был уже в дороге к новому хозяину. После этого сайт магазина был заблокирован. Позвонив в службу доставки, мужчина выяснил, что никаких посылок на его адрес не отправлялось.