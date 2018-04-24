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10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Из правительственного здания в центре Челябинска эвакуировали людей

У дома стоят несколько пожарных машин.

В полдень 24 апреля из офисов на проспекте Ленина, 57 стали выходить люди. В административном здании напротив Публичной библиотеки расположены несколько министерств: экологии, финансов, экономического развития. Сотрудников ведомств попросили покинуть рабочие места.

У здания стоят несколько пожарных машин. Однако огнеборцы не спешат разворачивать операцию по тушению. Лишь автолестницу приставили к окну одного из последних этажей.

— Это плановые учения, — объяснили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, на прошлой неделе эвакуировали еще одно челябинское министерство.

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