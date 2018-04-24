Из правительственного здания в центре Челябинска эвакуировали людей

В полдень 24 апреля из офисов на проспекте Ленина, 57 стали выходить люди. В административном здании напротив Публичной библиотеки расположены несколько министерств: экологии, финансов, экономического развития. Сотрудников ведомств попросили покинуть рабочие места.

У здания стоят несколько пожарных машин. Однако огнеборцы не спешат разворачивать операцию по тушению. Лишь автолестницу приставили к окну одного из последних этажей.

— Это плановые учения, — объяснили в ГУ МЧС по Челябинской области.