За неделю более 160 жителей Калининградской области заразились ветряной оспой
С 9 по 15 апреля в Калининградской области зафиксировали 162 случая заболевания ветряной оспой. Среди заразившихся 128 детей, посещающих школы и детские сады.
С 9 по 15 апреля в Калининградской области зафиксировали 162 случая заболевания ветряной оспой. Среди заразившихся 128 детей, посещающих школы и детские сады.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном управлении Роспотребнадзора, ветрянку обнаружили в областном центре, а также Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Полесском, Правдинском, Советском и Черняховском городских округах.
Кроме того, в образовательных учреждениях Калининграда, Багратионовска и Гурьевска диагностировали четыре случая скарлатины. Руководителям детских коллективов поручили провести профилактические и противоэпидемические мероприятия.