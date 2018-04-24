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11:30 (мск), источник: Калининград.Ru

За неделю более 160 жителей Калининградской области заразились ветряной оспой

С 9 по 15 апреля в Калининградской области зафиксировали 162 случая заболевания ветряной оспой. Среди заразившихся 128 детей, посещающих школы и детские сады.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном управлении Роспотребнадзора, ветрянку обнаружили в областном центре, а также Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Полесском, Правдинском, Советском и Черняховском городских округах.

Кроме того, в образовательных учреждениях Калининграда, Багратионовска и Гурьевска диагностировали четыре случая скарлатины. Руководителям детских коллективов поручили провести профилактические и противоэпидемические мероприятия.

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