Грузовик насмерть сбил мотоциклиста недалеко от Сорок
ДТП со смертельных исходом произошла накануне вечером на трассе возле города Сороки.
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ДТП со смертельных исходом произошла накануне вечером на трассе возле города Сороки.
Грузовик врезался в мотоцикл.
63-летний мотоциклист погиб на месте. По предварительным данным полиции, виновен в аварии 62-летний водитель грузовика, который не уступил дорогу.
Обстоятельства ДТП расследуются.