В Москве оштрафовали адвоката, который съел материалы дела

Как следует из приговора, защитник пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

«Суд признал Максима Бушина виновным по части 1 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Также суд возложил на него обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию», — сказала Галкина.

Она добавила, что дело было рассмотрено в особом порядке — подсудимый полностью признал вину.