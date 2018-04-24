Красноярцы за один день устроили шесть пожаров на острове Татышев
Личности поджигателей не установлены.
Личности поджигателей не установлены.
Только за одни сутки в Красноярске по вине горожан произошло шесть пожаров на острове Татышев. Как сообщают в
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Администрация парка настоятельно рекомендует посетителям соблюдать требования пожарной безопасности — не бросать непотушенные спички и сигареты, не разводить костры. Кроме того, горожан призывают не оставаться безучастными. О возгораниях следует немедленно сообщить по тел.: 101, 112 или администратору