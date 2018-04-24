Красноярцы за один день устроили шесть пожаров на острове Татышев

Только за одни сутки в Красноярске по вине горожан произошло шесть пожаров на острове Татышев. Как сообщают в пресс-службе мэрии, все возгорания произошли в минувшее воскресенье. Напомним, именно этот день был самым теплым на прошлой неделе.