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11:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

Очевидцы: в Перми загорелся пассажирский автобус маршрута № 53

Происшествие прокомментировали в департаменте дорог и транспорта.

Очевидцы рассказали, что в Перми во время движения загорелся пассажирский автобус.

«ЧП произошло 23 апреля, загорелся автобус маршрута № 53 (перевозчик ООО “Дизель”). В это время в автобусе ехали десятки пассажиров», — говорит очевидец.

В комментариях к новости пишут, что в тот день в 9.30 на маршрут вышел автобус с задымлённым салоном. При этом водитель проехал, не посадив пассажиров на остановке «9-ый микрорайон», словно куда-то опаздывал.

В ООО «Дизель» отказались объяснить обстоятельства происшествия, потребовав назвать регистрационный номер автобуса, с которым произошло ЧП. По словам диспетчера, «Дизель» — не единственный перевозчик на маршруте. При этом по данным департамента дорог и транспорта в числе предпринимателей и организаций, работающих на маршруте, указана одна компания.

Перевозчик разъяснил ситуацию сотрудникам департамента дорог и транспорта.

«По информации перевозчика, автобус шёл от центрального рынка в сторону 10-го микрорайона. Во время движения по улице Барнаульская на двигатель попало масло, произошло незначительное задымление, пожара не было. Пассажиры были пересажены на следующий автобус этого маршрута», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе администрации Перми.

На снимках очевидцев видно, что задымление вокруг автобуса достаточно большое.

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