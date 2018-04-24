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11:08 (мск), источник: СуперОмск

Омский Следком возбудил уголовное дело после гибели школьника из-за игр с карбидом

По факту гибели 13-летнего подростка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в районе улицы 40 лет Ракетных Войск в Омске. По версии следствия, 15 апреля 2018 года на заброшенной складской территории одного из садовых товариществ. Трое ребят в возрасте 13, 16 и 17 лет пробрались туда и с помощью карбида подожгли бочку с краской, сообщили в омском Следкоме. Все трое в результате получили термические ожоги и были госпитализированы.

Спустя неделю, 23 апреля, младший из детей скончался в больнице несмотря на оказанную помощь. Жизни других мальчиков сейчас ничего не угрожает.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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