В Казани задержали пятерых школьников, которые пытались за день угнать три автомобиля

Все преступления случились в ночь на 14 апреля.
— Сначала неизвестные пытались угнать «ВАЗ 2105» на улице Голубятникова, после Daewoo Nexia на улице Мусина, а затем «ВАЗ 2109» на улице Чуйкова. Для угона они пытались соединить провода в автомобиле, но каждая попытка закончилась неудачей. Было возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», — сообщили ProKazan.ru.
Накануне полицейские задержали подозреваемых от 14 до 16 лет, трое из которых школьники из Казани, один воспитанник детского дома из Нурлата и один житель Волжска.
Сейчас идут следственные действия.