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11:49 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани задержали пятерых школьников, которые пытались за день угнать три автомобиля

В Казани накануне полицейские задержали пятерых школьников, которые 14 апреля пытались угнать сразу три автомобиля, но сделать этого им не удалось. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Все преступления случились в ночь на 14 апреля.

 — Сначала неизвестные пытались угнать «ВАЗ 2105» на улице Голубятникова, после Daewoo Nexia на улице Мусина, а затем «ВАЗ 2109» на улице Чуйкова. Для угона они пытались соединить провода в автомобиле, но каждая попытка закончилась неудачей. Было возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», — сообщили ProKazan.ru.

Накануне полицейские задержали подозреваемых от 14 до 16 лет, трое из которых школьники из Казани, один воспитанник детского дома из Нурлата и один житель Волжска.

Сейчас идут следственные действия.

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