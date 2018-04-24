В Казани задержали пятерых школьников, которые пытались за день угнать три автомобиля

— Сначала неизвестные пытались угнать «ВАЗ 2105» на улице Голубятникова, после Daewoo Nexia на улице Мусина, а затем «ВАЗ 2109» на улице Чуйкова. Для угона они пытались соединить провода в автомобиле, но каждая попытка закончилась неудачей. Было возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», — сообщили ProKazan.ru.