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12:16 (мск), источник: Новый Калининград

Около калининградской школы нашли ручную гранату

В областном центре в районе школы № 21 нашли взрывоопасный предмет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.

Сообщение об обнаружении ручной гранаты времен ВОВ по адресу ул. Бассейная — ул. Саратовская в районе СОШ № 21 поступило в 16.35 по системе 112.

Сотрудники Росгвардии уничтожили взрывоопасный предмет с использованием гидравлический пушки.

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