Около калининградской школы нашли ручную гранату
В областном центре в районе школы № 21 нашли взрывоопасный предмет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.
В областном центре в районе школы № 21 нашли взрывоопасный предмет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах региона.
Сообщение об обнаружении ручной гранаты времен ВОВ по адресу ул. Бассейная — ул. Саратовская в районе СОШ № 21 поступило в 16.35 по системе 112.
Сотрудники Росгвардии уничтожили взрывоопасный предмет с использованием гидравлический пушки.