Трамвай наехал на женщину в Ангарске

ДТП в поселке Майск под Ангарском произошло 23 апреля, около 22 часов. Водитель трамвая № 3, проезжая неосвещенный участок путей по улице Комсомольской, не заметил лежащую рядом с рельсами 45-летнюю женщину и наехал на нее.

По предварительной информации, пострадавшая была пьяна. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в местную больницу. Как выяснилось, женщина получила перелом таза, черепа и ребер, ушиб головы. Кроме того, ей ампутировали стопу правой ноги. Сейчас врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.