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12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Трамвай наехал на женщину в Ангарске

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

ДТП в поселке Майск под Ангарском произошло 23 апреля, около 22 часов. Водитель трамвая № 3, проезжая неосвещенный участок путей по улице Комсомольской, не заметил лежащую рядом с рельсами 45-летнюю женщину и наехал на нее.

По предварительной информации, пострадавшая была пьяна. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в местную больницу. Как выяснилось, женщина получила перелом таза, черепа и ребер, ушиб головы. Кроме того, ей ампутировали стопу правой ноги. Сейчас врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Как сообщают в ОГИБДД Ангарска, 40-летнего водителя трамвая в прошлом году уже штрафовали за нарушения правил дорожного движения. Причины нового ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

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