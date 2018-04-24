ДТП с тремя автомобиля привело к затору на Бердском шоссе
КамАЗ неудачно попытался проскочить между Suzuki и дорожным ограждением.
КамАЗ неудачно попытался проскочить между Suzuki и дорожным ограждением.
На Бердском шоссе во вторник, 24 апреля, произошла авария с участием трех автомобилей. Все ее участники ехали со стороны Бердска в направлении Академгородка.
— Автомобиль Lada остановился на запрещающий сигнал светофора, Suzuki тоже остановился, а водитель КамАЗа решил протиснуться между Suzuki и поребриком и зацепил обе машины, — сообщают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас».
Водители пострадавших автомобилей утверждают, что грузовик ехал на большой скорости. Они предполагают, что его водитель, не имея возможности притормозить вовремя, решил проскочить с помощью такого маневра.
На место ДТП приехали сотрудник ГИБДД. Образовался затор со стороны Бердска.
Еще одно массовое ДТП во вторник произошло в Новосибирске — на пересечении проспекта Димитрова и улицы Революции. Его участниками стали четыре автомобиля. Как сообщает служба эвакуации «АСТ-54», все началось с водителя Toyota Harrier, который отвлекся и стал причиной цепочки столкновений автомобилей впереди него. Причем на дороге в этот момент было очень мало автомобилей.