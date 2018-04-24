В Кировском районе Казани затопило шесть приусадебных участков
Шесть приусадебных участков остаются подтопленными в Кировском районе Казани, сообщает
Шесть приусадебных участков остаются подтопленными в Кировском районе Казани, сообщает
Уровень талых вод на участках в Новгороском переулке достиг 30 см. Кроме того, подтопленными остаются автодорога местного значения в н.п. Качелино Арского района, мост в поселке Тумутук Азнакаевского района и мост в н.п. Урняк Нурлатовского района.
Уровень воды повышается в реках Улема, Шошма, Казанка, Вятка, в остальных — понижается.