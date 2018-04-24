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15:21 (мск), источник: АиФ Казань

В Кировском районе Казани затопило шесть приусадебных участков

Шесть приусадебных участков остаются подтопленными в Кировском районе Казани, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Источник: Аргументы и факты

Уровень талых вод на участках в Новгороском переулке достиг 30 см. Кроме того, подтопленными остаются автодорога местного значения в н.п. Качелино Арского района, мост в поселке Тумутук Азнакаевского района и мост в н.п. Урняк Нурлатовского района.

Уровень воды повышается в реках Улема, Шошма, Казанка, Вятка, в остальных — понижается.

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