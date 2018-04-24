В Волгограде отправлены на штрафстоянку 13 неисправных маршруток

Как рассказали «КП-Волгоград» в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Волгограду, с 16 по 24 апреля сотрудники ДПС составили административные протоколы на 214 водителей, 17 должностных лиц и две организации.

Основные нарушения, выявленные полицейскими в ходе рейда — это техническая неисправность (55 нарушений) и перевозка стоящих пассажиров (53 нарушения). 39 водителей получили штраф за отсутствие в автомобиле тахографа, еще у 13 автомобилей отправились на эвакуаторах на штрафстоянку из-за неисправностей тормозной системы и рулевого управления. Забрать их можно будет только после устранения нарушения и оплаты штрафа в 500 рублей.