В Волгограде отправлены на штрафстоянку 13 неисправных маршруток
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Волгограду подвели предварительные итоги рейдовых мероприятий, в ходе которых полицейские выявляют нарушения перевозки пассажиров.
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Волгограду подвели предварительные итоги рейдовых мероприятий, в ходе которых полицейские выявляют нарушения перевозки пассажиров.
Как рассказали «КП-Волгоград» в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Волгограду, с 16 по 24 апреля сотрудники ДПС составили административные протоколы на 214 водителей, 17 должностных лиц и две организации.
Основные нарушения, выявленные полицейскими в ходе рейда — это техническая неисправность (55 нарушений) и перевозка стоящих пассажиров (53 нарушения). 39 водителей получили штраф за отсутствие в автомобиле тахографа, еще у 13 автомобилей отправились на эвакуаторах на штрафстоянку
Добавим, что рейды по выявлению грубых нарушений правил перевозки пассажиров в Волгограде продолжаются.