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13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде отправлены на штрафстоянку 13 неисправных маршруток

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Волгограду подвели предварительные итоги рейдовых мероприятий, в ходе которых полицейские выявляют нарушения перевозки пассажиров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Волгограду, с 16 по 24 апреля сотрудники ДПС составили административные протоколы на 214 водителей, 17 должностных лиц и две организации.

Основные нарушения, выявленные полицейскими в ходе рейда — это техническая неисправность (55 нарушений) и перевозка стоящих пассажиров (53 нарушения). 39 водителей получили штраф за отсутствие в автомобиле тахографа, еще у 13 автомобилей отправились на эвакуаторах на штрафстоянку из-за неисправностей тормозной системы и рулевого управления. Забрать их можно будет только после устранения нарушения и оплаты штрафа в 500 рублей.

Добавим, что рейды по выявлению грубых нарушений правил перевозки пассажиров в Волгограде продолжаются.

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