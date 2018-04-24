После проверок пожарной безопасности в воронежском ЦУМе и отеле Marriott возбудили 2 дела

Источник: пресс-служба прокуратуры Воронежской области

При этом в прокуратуре опровергли информацию некоторых СМИ о том, что прокурорам не дали обследовать отель Marriott после пожара в Кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», а «часть помещений ЦУМа и вовсе была закрыта».

— В текстах статей подчёркивалось, что прокуратура «профанирует» поручение вышестоящего руководства и проводит проверки «спустя рукава». Авторы публикаций, не обращаясь за официальными комментариями в прокуратуру, растиражировали недостоверную, а в отдельных моментах и ложную информацию, относительно проверки гостиницы «Marriott» и «ЦУМ-Воронеж», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, проверки соблюдения пожарной безопасности в ТЦ «ЦУМ-Воронеж» и Marriott провели в марте-апреле. Сотрудники ведомства и специалисты МЧС получили доступ ко всем помещениям объектов. При этом отель обследовали ещё до трагических событий в кемеровском торговом центре.

Здание торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерове загорелось около 16:00 воскресенья, 25 марта. Жертвами пожара, по уточнённым данным, стали 60 человек. После трагедии возбудили уголовное дело по трём статьям.