Нижегородский врач предстанет перед судом за смерть пациента
Мужчине провели операцию без должного обследования.
Мужчине провели операцию без должного обследования.
Врач одной из частных клиник Нижнего Новгорода предстанет перед судом за смерть пациента. Об этом сообщила
По материалам следствия, летом 2015 года, обвиняемый провел пациенту операцию без должного обследования. Позднее выяснилось, что больному был поставлен неправильный диагноз.
После операции здоровье пациента значительно ухудшилось, после чего мужчина был госпитализирован в городскую больницу № 33 Ленинского района.
В настоящее время уголовное дело в отношении