Нижегородский врач предстанет перед судом за смерть пациента

Источник: AP 2018

Врач одной из частных клиник Нижнего Новгорода предстанет перед судом за смерть пациента. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По материалам следствия, летом 2015 года, обвиняемый провел пациенту операцию без должного обследования. Позднее выяснилось, что больному был поставлен неправильный диагноз. Врач-копроктолог не выявил у пациента гематологическое заболевание, при котором хирургическое вмешательство противопоказано.

После операции здоровье пациента значительно ухудшилось, после чего мужчина был госпитализирован в городскую больницу № 33 Ленинского района.

Врач-хирург отделения гнойной хирургии также не смог оказать должную медицинскую помощь пациенту, который в скором времени скончался. Хирург был признан виновным в причинении смерти пациенту.