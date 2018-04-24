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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Браконьерам, застрелившим тигра, вынесли приговоры в Приморье

Один из сообщников пытался продать тигриную шкуру, но попался с поличным.

В Приморье вынесли приговор обвиняемым в незаконной охоте на амурского тигра.

«Мировой судья судебного участка № 70 Дальнереченска, рассмотрев материалы уголовного дела, признал 53-летнего жителя села Малиново и 32-летнего жителя Уссурийска виновными», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Приморскому краю задержали двоих мужчин, которые в августе 2015 года участвовали в незаконной охоте на краснокнижных животных. Застрелив тигра, один из злоумышленников пытался продать его шкуру, однако был задержан. Ущерб государству превысил 1,8 млн рублей.

«Суд признал подсудимых виновными. Одному из них назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, другому — 10 месяцев исправительных работ с удержанием части зарплаты в доход государства», — отметила Ирина Волк.

Также суд постановил взыскать с осужденных в совокупности 1,8 млн рублей в счет причиненного экологического ущерба.

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