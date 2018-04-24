В Первоуральске за взятку осужден бывший сотрудник полиции
Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
Мужчину признали виновным в вымогательстве и получении взятки в значительном размере, сообщили в
В ходе судебного разбирательства выяснили, что в 2017 году оперуполномоченному Константину Логинову было поручено рассмотреть сообщение о преступлении по заявлению директора предприятия, который обвинял другое юридическое лицо в мошенничестве.
Логинов решил воспользоваться обстоятельствами и обогатиться. Он начал вымогать взятку у
На следующий день Логинов встретился с представителем компании. Оперуполномоченный начал угрожать, что без передачи ему вознаграждения он раскрывать преступление не будет. Логинов потребовал передать ему 5% от суммы причиненного предприятию ущерба, составляющего свыше 844 тыс. рублей.
В марте 2017 года представитель
В настоящее время уголовное дело рассмотрено, подсудимый вину не признал. Логинов выдвинул версию, что представитель компании предложил ему деньги в долг.
Первоуральский городской суд назначил Константину Логинову 7 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлений функций представителя власти, на 3 года.