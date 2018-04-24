В Первоуральске за взятку осужден бывший сотрудник полиции

Мужчину признали виновным в вымогательстве и получении взятки в значительном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе судебного разбирательства выяснили, что в 2017 году оперуполномоченному Константину Логинову было поручено рассмотреть сообщение о преступлении по заявлению директора предприятия, который обвинял другое юридическое лицо в мошенничестве.

Логинов решил воспользоваться обстоятельствами и обогатиться. Он начал вымогать взятку у предприятия-заявителя. С целью завуалировать свои противоправные действия Логинов продемонстрировал представителю потерпевшей стороны листок бумаги с надписью «10% от суммы», на что представитель ответил кивком. Затем Логинов вновь показал листок, где было указано, что «5% необходимо наличными деньгами прямо сейчас в качестве предоплаты».



На следующий день Логинов встретился с представителем компании. Оперуполномоченный начал угрожать, что без передачи ему вознаграждения он раскрывать преступление не будет. Логинов потребовал передать ему 5% от суммы причиненного предприятию ущерба, составляющего свыше 844 тыс. рублей.

В марте 2017 года представитель компании-заявителя обратился в ГУ МВД России по Свердловской области с заявлением о вымогательстве с него взятки в размере 42 тыс. рублей. После этого он передал Логинову деньги под контролем правоохранителей.

В настоящее время уголовное дело рассмотрено, подсудимый вину не признал. Логинов выдвинул версию, что представитель компании предложил ему деньги в долг.