Против лома нет приема: самаркандка решила семейный конфликт при помощи металла
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В пылу ссоры жительница Самарканда У. Эргашева ударила своего гражданского супруга «куском железа», сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В пылу ссоры жительница Самарканда У. Эргашева ударила своего гражданского супруга «куском железа», сообщает
Что именно представлял собой этот предмет, остается неизвестным, но мужчина был госпитализирован. .
Оперативные мероприятия позволили вскоре задержать агрессивную женщину и сейчас она находится под стражей. Степень тяжести наказания за совершенное ей правонарушение определит суд.