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13:58 (мск), источник: Podrobno.uz

Против лома нет приема: самаркандка решила семейный конфликт при помощи металла

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В пылу ссоры жительница Самарканда У. Эргашева ударила своего гражданского супруга «куском железа», сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. .

Что именно представлял собой этот предмет, остается неизвестным, но мужчина был госпитализирован. .

Оперативные мероприятия позволили вскоре задержать агрессивную женщину и сейчас она находится под стражей. Степень тяжести наказания за совершенное ей правонарушение определит суд.

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