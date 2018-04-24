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11:51 (мск), источник: ТАСС

Задержанной на Украине жительнице Крыма предъявлено обвинение в госизмене

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании «гражданки Украины», которая организовала сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ.

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Жительнице Крыма, задержанной украинскими властями на КПВВ «Чонгар», предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщила спикер так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

«Задержанному на КПВВ “Чонгар” лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщено о подозрении в совершении государственной измены», — сказала она в эфире телеканала «112. Украина».

Жительница Крыма, как ранее сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, была задержана в понедельник «в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены». «Задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации “Волонтеры Победы”, являясь доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина В. В., незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В. В. кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года», — написал он в Facebook.

Луценко уверял, что задержанная таким образом проводила «подрывную деятельность» и тем самым нанесла «ущерб суверенитету» и Украины, и ее «территориальной целостности и неприкосновенности».

Генпрокурор не назвал имени задержанной и не раскрыл подробности произошедшего. Однако, по данным украинского «Общественного радио», речь идет о руководителе крымского отделения российского общественного движения «Волонтеры Победы» Елене Одновол.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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