Автолюбительница сбила пенсионера-велосипедиста в Хабаровске

В Краснофлотском районе Хабаровска в досадную аварию попали велосипедист и автолюбительница, управлявшая «Тойотой Аксио». Они столкнулись на пустом участке дороги. В помощи врачей нуждался 62-летний мужчина, который ехал на велосипеде, сообщает портал «Губерния».

Велосипедист двигался по главной дороге. «Аксио» вела 28-летняя женщина, в машине она везла двухлетнего сына. С места ДТП мальчика забрал отец, а мать осталась объясняться с полицейскими. Она рассказала, что к месту столкновения приближалась по улице Красноармейской. Женщина планировала выехать на улицу Руднева с левым поворотом и продолжить путь в сторону центра города. Выезд на главную дорогу не оборудован светофором, поэтому хозяйка иномарки руководствовалась знаками приоритета. По правилам дорожного движения она должна была уступить путь всем водителям, которые едут по главной дороге.

Женщине показалось, что трасса пуста. Единственный автомобиль приближался со стороны Тихоокеанской. Водитель внедорожника сворачивал на ту же улицу, с которой и выезжала хабаровчанка, их траектории не пересекались. Велосипедиста, который ехал следом за внедорожником, женщина не видела.