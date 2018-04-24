Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
Сын Натальи Сенчуковой работает моделью ради денег
Что делать, если вы все забываете
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Как сделать шале из загородного дома: фото
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
12В тени войны
12:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Автолюбительница сбила пенсионера-велосипедиста в Хабаровске

Мужчина сломал ребро и ударился головой.

В Краснофлотском районе Хабаровска в досадную аварию попали велосипедист и автолюбительница, управлявшая «Тойотой Аксио». Они столкнулись на пустом участке дороги. В помощи врачей нуждался 62-летний мужчина, который ехал на велосипеде, сообщает портал «Губерния».

Велосипедист двигался по главной дороге. «Аксио» вела 28-летняя женщина, в машине она везла двухлетнего сына. С места ДТП мальчика забрал отец, а мать осталась объясняться с полицейскими. Она рассказала, что к месту столкновения приближалась по улице Красноармейской. Женщина планировала выехать на улицу Руднева с левым поворотом и продолжить путь в сторону центра города. Выезд на главную дорогу не оборудован светофором, поэтому хозяйка иномарки руководствовалась знаками приоритета. По правилам дорожного движения она должна была уступить путь всем водителям, которые едут по главной дороге.

Женщине показалось, что трасса пуста. Единственный автомобиль приближался со стороны Тихоокеанской. Водитель внедорожника сворачивал на ту же улицу, с которой и выезжала хабаровчанка, их траектории не пересекались. Велосипедиста, который ехал следом за внедорожником, женщина не видела.

Пострадавший мужчина сломал ребро и ударился затылком. Велосипедным спортом пенсионер занимается большую часть своей жизни. В момент, когда произошло ДТП, он возвращался домой со стадиона.

Все новости региона
Анонс событий Хабаровска на 25 апреля (среда)
Посол США в РФ заявил о желании Трампа лично общаться с Путиным
Обезьяну окончательно лишили прав на селфи
Пять открытий, в которые трудно поверить
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
В Швейцарии утки дважды за три дня нарушили скоростной режим
76-летняя бабушка катается по Байкалу на коньках (видео)
Как выглядит песчаная буря (видео)
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь