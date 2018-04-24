В Омске пьяный водитель устроил лобовое ДТП на виадуке
Столкновение произошло на виадуке по улице Демьяна Бедного в первом часу ночи на вторник, 24 апреля.
Столкновение произошло на виадуке по улице Демьяна Бедного в первом часу ночи на вторник, 24 апреля.
По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia с признаками алкогольного опьянения двигался по улице Демьяна Бедного со стороны Харьковской в сторону 1-й Чередовой. На виадуке он не справился с управлением и врезался во встречный ВАЗ-21099, за рулем которого был 22-летний парень.
В результате столкновения пострадали водитель и 27-летний пассажир иномарки. Водитель отечественного авто после осмотра медиками был отпущен.
На водителя «Дэу» был составлен протокол по факту управления машиной в состоянии алкогольного опьянения, за что ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет, отметили в ГИБДД.