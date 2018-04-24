В Татарстане задержано 14 участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир»
Казань. 24 апреля.
Казань. 24 апреля.
«24 апреля проведены обыски в 14 установленных адресах, используемых членами казанского звена международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир”. В результате мероприятия задержано 14 участников, в том числе лидеры террористической ячейки», — говорится в
Отмечается, что в ходе обысков обнаружено большое количество запрещенной литературы террористической организации, отчеты о вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами.
«Изъяты документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман республики», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).