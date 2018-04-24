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12:03 (мск), источник: Интерфакс

В Татарстане задержано 14 участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Казань. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Силовые структуры задержали в Татарстане 14 участников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Татарстан во вторник.

«24 апреля проведены обыски в 14 установленных адресах, используемых членами казанского звена международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир”. В результате мероприятия задержано 14 участников, в том числе лидеры террористической ячейки», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в ходе обысков обнаружено большое количество запрещенной литературы террористической организации, отчеты о вербовочной работе с вновь вовлеченными адептами.

«Изъяты документальные материалы, подтверждающие осуществление подозреваемыми антиконституционной пропагандистской работы среди мусульман республики», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

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