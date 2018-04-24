Девушка едва не погубила трех человек при попытке суицида
Молодая акмолинка решила покончить с собой по пути из Астаны в Кокшетау. По счастливой случайности никто не погиб.
Молодая акмолинка решила покончить с собой по пути из Астаны в Кокшетау. По счастливой случайности никто не погиб.
АСТАНА, 24 апр — Sputnik. В Акмолинской области девушка, пытаясь совершить суицид, дернула руль автомобиля, который перевернулся в кювет, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
В Бурабайском районе 20 апреля на трассе Астана — Кокшетау опрокинулся минивэн Kia Sorento.
«Одна из пассажирок, сидевшая на переднем сидении, во время движения авто дернула руль на себя и не отпускала его, в результате чего транспортное средство перевернулось в кювет», — проинформировали в ДВД.
В салоне, кроме водителя, находились еще трое пассажиров, ехавших из Астаны в Кокшетау. В результате ДТП одна из пассажиров — 70-летняя женщина — госпитализирована в центральную районную больницу с различными травмами и ушибами.
«Двадцатичетырехлетняя жительница Кокшетау доставлена в полицию и в ходе опроса пояснила, что таким образом хотела покончить жизнь самоубийством. В настоящее время девушка находится в больнице. По предварительному заключению специалистов, ее психическое состояние стабильное», — говорится в сообщении.
Как заключили в полиции, решение о возбуждении уголовного или административного производства будет принято после заключения