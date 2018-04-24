Девушка едва не погубила трех человек при попытке суицида

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. В Акмолинской области девушка, пытаясь совершить суицид, дернула руль автомобиля, который перевернулся в кювет, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

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В Бурабайском районе 20 апреля на трассе Астана — Кокшетау опрокинулся минивэн Kia Sorento.

«Одна из пассажирок, сидевшая на переднем сидении, во время движения авто дернула руль на себя и не отпускала его, в результате чего транспортное средство перевернулось в кювет», — проинформировали в ДВД.

В салоне, кроме водителя, находились еще трое пассажиров, ехавших из Астаны в Кокшетау. В результате ДТП одна из пассажиров — 70-летняя женщина — госпитализирована в центральную районную больницу с различными травмами и ушибами.

«Двадцатичетырехлетняя жительница Кокшетау доставлена в полицию и в ходе опроса пояснила, что таким образом хотела покончить жизнь самоубийством. В настоящее время девушка находится в больнице. По предварительному заключению специалистов, ее психическое состояние стабильное», — говорится в сообщении.