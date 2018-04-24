Первые лесные пожары зафиксированы в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 апреля в нашем регионе обнаружены первые лесные пожары — в Иркутском, Усольском, Голустненском и Осинском районах, их общая площадь — менее 13 га. Сейчас на их ликвидацию брошены более 50 человек и 16 единиц техники.

— В лесничествах, в которых открывается пожароопасный сезон, приведены в полную готовность все силы и средства пожаротушения, а также организованы дежурства на диспетчерских пунктах, — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Причина первых пожаров проста: на большей части региона снежный покров полностью растаял, а в Приангарье установилась сухая погода. Но не везде. В 13 северных районах пожароопасный сезон пока не открыт, так как в местных лесах по-прежнему лежит снег.