Первые лесные пожары зафиксированы в Иркутской области
Пожароопасный сезон 2018 в 24 лесничествах Иркутской области увы, начался.
Пожароопасный сезон 2018 в 24 лесничествах Иркутской области увы, начался.
Утром 24 апреля в нашем регионе обнаружены первые лесные пожары — в Иркутском, Усольском, Голустненском и Осинском районах, их общая площадь — менее 13 га. Сейчас на их ликвидацию брошены более 50 человек и 16 единиц техники.
— В лесничествах, в которых открывается пожароопасный сезон, приведены в полную готовность все силы и средства пожаротушения, а также организованы дежурства на диспетчерских пунктах, — сообщили в
Причина первых пожаров проста: на большей части региона снежный покров полностью растаял, а в Приангарье установилась сухая погода. Но не везде. В 13 северных районах пожароопасный сезон пока не открыт, так как в местных лесах
Напомним, в 2017 году пожароопасный сезон в Иркутской области начался раньше — 12 апреля, и продлился до 1 октября. Для сравнения, по состоянию на 24 апреля прошлого года в Приангарье был зарегистрирован уже 61 лесной пожар на общей площади 1358 га.