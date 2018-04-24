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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Первые лесные пожары зафиксированы в Иркутской области

Пожароопасный сезон 2018 в 24 лесничествах Иркутской области увы, начался.

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 апреля в нашем регионе обнаружены первые лесные пожары — в Иркутском, Усольском, Голустненском и Осинском районах, их общая площадь — менее 13 га. Сейчас на их ликвидацию брошены более 50 человек и 16 единиц техники.

— В лесничествах, в которых открывается пожароопасный сезон, приведены в полную готовность все силы и средства пожаротушения, а также организованы дежурства на диспетчерских пунктах, — сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Причина первых пожаров проста: на большей части региона снежный покров полностью растаял, а в Приангарье установилась сухая погода. Но не везде. В 13 северных районах пожароопасный сезон пока не открыт, так как в местных лесах по-прежнему лежит снег.

Напомним, в 2017 году пожароопасный сезон в Иркутской области начался раньше — 12 апреля, и продлился до 1 октября. Для сравнения, по состоянию на 24 апреля прошлого года в Приангарье был зарегистрирован уже 61 лесной пожар на общей площади 1358 га.

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