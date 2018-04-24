В Воронеже эвакуировали гимназию имени Платонова и бизнес-центр
К двум зданиям съехались оперативные службы.
К двум зданиям съехались оперативные службы.
Воронежцы сообщили об эвакуации посетителей сразу двух объектов утром во вторник, 24 апреля. Из гимназии имени Платонова вывели детей и учителей. Примерно в то же время эвакуировали посетителей и сотрудников
Около 11:30 эвакуировали учеников из гимназии имени Платонова на набережной Авиастроителей, 30а. По словам очевидцев, к зданию приехали пять машин полиции, один автомобиль МЧС и машина скорой помощи. Детей отвели на школьный стадион, двор оцепили и натянули ленту. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Примерно в 11:40 в соцсетях появилось сообщение об эвакуации людей из
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в оперативных службах.