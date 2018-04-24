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13:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже эвакуировали гимназию имени Платонова и бизнес-центр

К двум зданиям съехались оперативные службы.

Источник: Reuters

Воронежцы сообщили об эвакуации посетителей сразу двух объектов утром во вторник, 24 апреля. Из гимназии имени Платонова вывели детей и учителей. Примерно в то же время эвакуировали посетителей и сотрудников бизнес-центра «Романовский» и отеля Mercure, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» очевидцы.

Около 11:30 эвакуировали учеников из гимназии имени Платонова на набережной Авиастроителей, 30а. По словам очевидцев, к зданию приехали пять машин полиции, один автомобиль МЧС и машина скорой помощи. Детей отвели на школьный стадион, двор оцепили и натянули ленту. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Примерно в 11:40 в соцсетях появилось сообщение об эвакуации людей из бизнес-центра «Романовский» и отеля Mercure на Кирова, 6а.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в оперативных службах.

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