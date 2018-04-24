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12:34 (мск), источник: РИА Новости

В Москве возбудили дело из-за смерти женщины во время пластической операции

ВМОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Дело возбуждено по факту смерти женщины во время пластической операции в частной клинике на севере Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Источник: РИА Новости

По словам собеседницы агентства, 32-летняя женщина скончалась на операционном столе 15 апреля во время пластической операции в одной из частных клиник в Чапаевском переулке.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. В рамках уголовного дела будет допрошены руководство и все сотрудники клиники», — сказала Иванова.

Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, отметила она.

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