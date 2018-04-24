В Волгограде «Мерседес» протаранил световую опору

По сообщениям ГУ МВД по региону, по предварительной информации, в 16:00 33-летняя водитель, управляя автомобилем «Мерседес», двигаясь по 3-й Продольной магистрали со стороны Дзержинского района в сторону Тракторозаводского района, на пересечении с ул. Александрова совершила наезд на световую опору.