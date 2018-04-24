Уголовное дело возбуждено в Татарстане в связи с пожаром на нефтяной скважине, где пострадали двое рабочих
Казань. 24 апреля.
Казань. 24 апреля.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).
По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения правил техники безопасности и охраны труда должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис» при проведении ремонтных работ на скважине. На предприятии изъята необходимая документация.
ЧП случилось ночью 20 апреля 2018 года у села Верхняя Мактама Альметьевского района республики во время капитального ремонта нефтяной скважины.
«Произошло возгорание нефтесодержащей жидкости на площади около 50 кв. метров, в результате чего получили термические ожоги 54-летний бурильщик капитального ремонта скважин и его 33-летний помощник. В настоящее время оба в тяжелом состоянии госпитализированы», — говорится в