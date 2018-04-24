Уголовное дело возбуждено в Татарстане в связи с пожаром на нефтяной скважине, где пострадали двое рабочих

По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения правил техники безопасности и охраны труда должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис» при проведении ремонтных работ на скважине. На предприятии изъята необходимая документация.

ЧП случилось ночью 20 апреля 2018 года у села Верхняя Мактама Альметьевского района республики во время капитального ремонта нефтяной скважины.