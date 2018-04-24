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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Уголовное дело возбуждено в Татарстане в связи с пожаром на нефтяной скважине, где пострадали двое рабочих

Казань. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Следователи в Татарстане в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства пожара на нефтяной скважине, в результате которого серьезные ожоги получили двое рабочих, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения правил техники безопасности и охраны труда должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис» при проведении ремонтных работ на скважине. На предприятии изъята необходимая документация.

ЧП случилось ночью 20 апреля 2018 года у села Верхняя Мактама Альметьевского района республики во время капитального ремонта нефтяной скважины.

«Произошло возгорание нефтесодержащей жидкости на площади около 50 кв. метров, в результате чего получили термические ожоги 54-летний бурильщик капитального ремонта скважин и его 33-летний помощник. В настоящее время оба в тяжелом состоянии госпитализированы», — говорится в пресс-релизе.

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