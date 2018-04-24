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14:11 (мск), источник: РИА Новости

Китаянка попала в больницу из-за упавшей на нее с «неба» собаки

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Жительница Китая попала в больницу после того, как на нее упала собака. Инцидент засняла камера видеонаблюдения, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, что женщина подходила к подъезду жилого дома, когда сверху на нее упал пес. Удар пришелся в голову и шею, и она потеряла сознание. Животное убежало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы происшествия вызвали скорую. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и травму шеи.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет владельца собаки.

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