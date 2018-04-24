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12:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге избит 92-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию об избиении ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сам инцидент произошел несколько дней назад, но известно о нем стало лишь сегодня: 92-летнему ветерану причинил телесные повреждения его родственник на почве возникшего конфликта. После случившегося пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказана необходимая медпомощь.

Сейчас следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям родственника ветерана.

«Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведено соответствующее исследование. По итогам доследственной проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

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