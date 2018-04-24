Амфетамин в пудренице провезла на Кубань девушка из Ростовской области
Полицейские на стационарном посту ДПС «Кущёвский» остановили иномарку для проверки документов.
Полицейские на стационарном посту ДПС «Кущёвский» остановили иномарку для проверки документов.
При виде правоохранителей пассажирка занервничала.
При обыске в ее рюкзаке нашли пудреницу, в которой лежал пакетик с порошком.
Содержимое изъяли и направили на исследование. Экспертиза установила, что в пудренице была смесь с амфетамином общей массой более грамма.
Следственным отделом ОМВД России по Кущевскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.