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18:04 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Амфетамин в пудренице провезла на Кубань девушка из Ростовской области

Полицейские на стационарном посту ДПС «Кущёвский» остановили иномарку для проверки документов.

При виде правоохранителей пассажирка занервничала.

При обыске в ее рюкзаке нашли пудреницу, в которой лежал пакетик с порошком.

Содержимое изъяли и направили на исследование. Экспертиза установила, что в пудренице была смесь с амфетамином общей массой более грамма.

Следственным отделом ОМВД России по Кущевскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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