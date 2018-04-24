Амфетамин в пудренице провезла на Кубань девушка из Ростовской области

При виде правоохранителей пассажирка занервничала.

При обыске в ее рюкзаке нашли пудреницу, в которой лежал пакетик с порошком.

Содержимое изъяли и направили на исследование. Экспертиза установила, что в пудренице была смесь с амфетамином общей массой более грамма.

Следственным отделом ОМВД России по Кущевскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.