Сбивший насмерть велосипедистку в Урене Нижегородской области мотоциклист осужден на 3,5 года
Сбивший насмерть велосипедиста в Урене Нижегородской области мотоциклист осужден на 3,5 года
Сбивший насмерть велосипедиста в Урене Нижегородской области мотоциклист осужден на 3,5 года
Согласно информации, в июле 2017 года после распития спиртных напитков ехал в темное время суток на мотоцикле по ул. Коммунистической без включенных фар. По встречной полосе двигалась велосипедистка. В момент, когда она упала с велосипеда, на нее наехал мотоциклист. В результате полученных травм женщина скончалась.
Из показаний участников процесса установлено, что обвиняемый не имел водительских прав на мотоцикл. При каких обстоятельствах произошло ДТП, обвиняемый не помнил. Пришел в себя только в машине сотрудников ДПС.
Уголовное дело рассматривалось по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд также запретил обвиняемому управлять транспортными средствами в течение двух лет. Также с него было взыскано в пользу потерпевшей стороны 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.