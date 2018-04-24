Сбивший насмерть велосипедистку в Урене Нижегородской области мотоциклист осужден на 3,5 года

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в июле 2017 года после распития спиртных напитков ехал в темное время суток на мотоцикле по ул. Коммунистической без включенных фар. По встречной полосе двигалась велосипедистка. В момент, когда она упала с велосипеда, на нее наехал мотоциклист. В результате полученных травм женщина скончалась.

Из показаний участников процесса установлено, что обвиняемый не имел водительских прав на мотоцикл. При каких обстоятельствах произошло ДТП, обвиняемый не помнил. Пришел в себя только в машине сотрудников ДПС.