Водителя Камаза застрелили на трассе Актобе — Оренбург
Водителя бетономешалки «Камаз» убили на автодороге «Актобе-Оренбург», передает Tengrinews.kz.
Водителя бетономешалки «Камаз» убили на автодороге «Актобе-Оренбург», передает Tengrinews.kz.
Тело мужчины нашли 19 апреля 2018 года на 35 километре трассы в салоне машины.
«Обнаружен труп водителя 1966 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК (Убийство). Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в ДВД Актюбинской области.
На дорогах области усилено патрулирование, ситуация находится на контроле правоохранительных органов.