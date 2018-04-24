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14:53 (мск), источник: Tengrinews

Водителя Камаза застрелили на трассе Актобе — Оренбург

Водителя бетономешалки «Камаз» убили на автодороге «Актобе-Оренбург», передает Tengrinews.kz.

Тело мужчины нашли 19 апреля 2018 года на 35 километре трассы в салоне машины.

«Обнаружен труп водителя 1966 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК (Убийство). Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в ДВД Актюбинской области.

На дорогах области усилено патрулирование, ситуация находится на контроле правоохранительных органов.

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