Первый пострадавший: волгоградец заболел лихорадкой после укуса клеща
В этом году клещи в Волгоградской области активизировались как никогда рано: к концу апреля число пострадавших от их укусов уже исчисляется десятками.
В этом году клещи в Волгоградской области активизировались как никогда рано: к концу апреля число пострадавших от их укусов уже исчисляется десятками.
Специалисты регионального Роспотребнадзора распространили информацию о том, что в области зафиксирован уже и первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, вызванной укусом клеща.
ЧП случилось в Октябрьском районе. Пострадавший госпитализирован.
Всего к 23-му апреля с укусами клещей в медучреждения области обратились за помощью 25 человек. В их числе — восемь детей в возрасте до 14 лет, уточняют «КП-Волгоград» в региональном ведомстве.
В связи с чем специалисты Роспотребнадзора еще раз обращаются к волгоградцам с просьбой соблюдать меры предосторожности, находясь на природе и ухаживая за животными.
— В Волгоградской области клещи переносят ряд грозных инфекционных заболеваний — это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, — напоминают специалисты ведомства. — Помните: основной причиной тяжелых последствий и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение! Так что в случае обнаружения клеща в срочном порядке обращайтесь к врачу!
ВАЖНО!
Если вы обнаружили присосавшегося клеща:
— Немедленно обратиться к врачу.
— Категорически запрещается снимать клеща незащищёнными руками, что может привести к его раздавливанию. При этом вероятность инфицирования возбудителем КГЛ многократно возрастает!
После удаления клеща в течение 14 дней 2 раза в день надо проводить термометрию, наблюдать за состоянием здоровья и в случае его ухудшения обязательно обратиться к врачу, не заниматься самолечением.
СПРАВКА
Где исследовать клеща?
В Волгоградской области исследования клещей на возбудителя Крымской геморрагической лихорадки проводят следующие учреждения:
— лаборатория особо опасных и
— лаборатория ФКУЗ Волгоградский