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14:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Первый пострадавший: волгоградец заболел лихорадкой после укуса клеща

В этом году клещи в Волгоградской области активизировались как никогда рано: к концу апреля число пострадавших от их укусов уже исчисляется десятками.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты регионального Роспотребнадзора распространили информацию о том, что в области зафиксирован уже и первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, вызванной укусом клеща.

ЧП случилось в Октябрьском районе. Пострадавший госпитализирован.

Всего к 23-му апреля с укусами клещей в медучреждения области обратились за помощью 25 человек. В их числе — восемь детей в возрасте до 14 лет, уточняют «КП-Волгоград» в региональном ведомстве.

В связи с чем специалисты Роспотребнадзора еще раз обращаются к волгоградцам с просьбой соблюдать меры предосторожности, находясь на природе и ухаживая за животными.

— В Волгоградской области клещи переносят ряд грозных инфекционных заболеваний — это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, — напоминают специалисты ведомства. — Помните: основной причиной тяжелых последствий и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение! Так что в случае обнаружения клеща в срочном порядке обращайтесь к врачу!

ВАЖНО!

Если вы обнаружили присосавшегося клеща:

— Немедленно обратиться к врачу.

— Категорически запрещается снимать клеща незащищёнными руками, что может привести к его раздавливанию. При этом вероятность инфицирования возбудителем КГЛ многократно возрастает!

После удаления клеща в течение 14 дней 2 раза в день надо проводить термометрию, наблюдать за состоянием здоровья и в случае его ухудшения обязательно обратиться к врачу, не заниматься самолечением.

СПРАВКА

Где исследовать клеща?

В Волгоградской области исследования клещей на возбудителя Крымской геморрагической лихорадки проводят следующие учреждения:

— лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (Волгоград, улица Ангарская, дом 13Б, телефон 36−25−71).

— лаборатория ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора (Волгоград, улица Голубинская, дом 7, телефон 37−37−74).

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