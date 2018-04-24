В Воронеже возбудили дело после смерти сторожа на предприятии

Сотрудницу одного из предприятий в Советском районе Воронежа придавило створкой ворот входной группы. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник, 24 апреля.

Инцидент произошел в марте 2018 года. ЧП случилось во время того, как женщина, работавшая сторожем, проводила осмотр территории. Следователи изъяли на предприятии необходимые документы, опросили руководство и сотрудников организации, провели судебно-медицинскую экспертизу.