В Воронеже возбудили дело после смерти сторожа на предприятии
Пожилую женщину придавило створкой ворот.
Пожилую женщину придавило створкой ворот.
Сотрудницу одного из предприятий в Советском районе Воронежа придавило створкой ворот входной группы. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась, сообщила
Инцидент произошел в марте 2018 года. ЧП случилось во время того, как женщина, работавшая сторожем, проводила осмотр территории. Следователи изъяли на предприятии необходимые документы, опросили руководство и сотрудников организации, провели
По результатам доследственной проверки силовики возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности охраны труда на предприятии (ч.2 ст. 143 УК РФ). Максимальное наказание по статье — год лишения свободы.