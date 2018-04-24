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13:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже возбудили дело после смерти сторожа на предприятии

Пожилую женщину придавило створкой ворот.

Сотрудницу одного из предприятий в Советском районе Воронежа придавило створкой ворот входной группы. От полученных травм 63-летняя женщина скончалась, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник, 24 апреля.

Инцидент произошел в марте 2018 года. ЧП случилось во время того, как женщина, работавшая сторожем, проводила осмотр территории. Следователи изъяли на предприятии необходимые документы, опросили руководство и сотрудников организации, провели судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам доследственной проверки силовики возбудили уголовное дело о нарушении требований безопасности охраны труда на предприятии (ч.2 ст. 143 УК РФ). Максимальное наказание по статье — год лишения свободы.

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