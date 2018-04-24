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14:20 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске задержан пьяный водитель маршрутного такси

Инцидент произошел сегодня, 24 апреля, в 6.45. Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя маршрутного такси.

Источник: БЕЛТА

Нетрезвого водителя маршрутки задержали в Минске. Информацию об этом предоставили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня, 24 апреля, в 6.45. Сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя маршрутного такси. Свою вину мужчина отрицал, с результатом медосвидетельствования не согласился, а также утверждал, что алкоголь не употреблял. Транспортное средство было отправлено на штрафстоянку. На водителя составлен административный протокол.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

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