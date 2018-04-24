СМИ: пермячка получила ожог во время пластической операции

Тяжёлым ожогом закончилась для пермячки операция по корректировке формы груди.

Как сообщает ТК «Рифей», операция прошла год назад. Очнувшись после наркоза пациента обнаружила ожог на ноге. Как выяснилось, его оставил хирургический коагулятор — аппарат, помогающий быстро остановить кровь. Во время процедуры один из электродов прибора кладут под ногу пациента, чтобы обеспечить отток крови от оперируемого органа.

По мнению юриста, медики не следили за техническими характеристиками аппарата — силой и частотой тока. Это и привело к таким последствиям.