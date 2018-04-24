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13:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

СМИ: пермячка получила ожог во время пластической операции

Девушка требует с клиники компенсацию в один миллион рублей.

Тяжёлым ожогом закончилась для пермячки операция по корректировке формы груди.

Как сообщает ТК «Рифей», операция прошла год назад. Очнувшись после наркоза пациента обнаружила ожог на ноге. Как выяснилось, его оставил хирургический коагулятор — аппарат, помогающий быстро остановить кровь. Во время процедуры один из электродов прибора кладут под ногу пациента, чтобы обеспечить отток крови от оперируемого органа.

По мнению юриста, медики не следили за техническими характеристиками аппарата — силой и частотой тока. Это и привело к таким последствиям.

Пострадавшая девушка рассказала, что ожог заживал долго и болезненно, оставив большой шрам под коленом. Теперь пациентка требует от медицинского центра компенсацию в один миллион рублей. В противном случае она намерена обратиться в суд.

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