Семь новосибирских семей лишились материнского капитала из-за мошенницы

По версии следствия, женщина обманула семь семей. С января по май 2017 года обвиняемая по доверенности от юридических лиц заключала договоры на предоставление займа гражданам на приобретение недвижимого имущества с использованием средств материнского капитала на территории Краснозерского района Новосибирской области.

При заключении договоров займа, она убеждала обратившихся к ней лиц о передаче займов ей на хранение на два месяца до принятия положительного решения Пенсионным фондом, вводя в заблуждение заемщиков о том, что Пенсионный фонд может отказать в использовании материнского капитала. Таким образом, мошенница похитила у семи заемщиков более трех миллионов рублей.

В настоящий момент расследование дела завершено. Дальше им займется суд, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.