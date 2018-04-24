Приговор по делу о неуплате налогов бывшим вице-мэром Уфы Александром Филипповым вынесут на день позже

Он обвиняется в неуплате 3,7 млн руб. подоходного налога со сделки по продаже компании «Автореал», заключенной в 2011 году, до поступления на муниципальную службу. На переносе финальных слушаний настояла в суде защита подсудимого, заявившая ходатайство об исключении из дела нескольких доказательств, которые не исследовались в суде.



Напомним, что гособвинение на прениях запросило для господина Филиппова наказание в виде 100 тыс. руб. штрафа, но просило освободить от исполнения наказания за истечением срока давности по инкриминируемой статье. Защита и сам подсудимый настаивают на оправдательном приговоре: по их мнению вина экс-чиновника доказана не была.



Приговор должны объявить завтра утром.



Виктория Чистякова.