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13:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Приговор по делу о неуплате налогов бывшим вице-мэром Уфы Александром Филипповым вынесут на день позже

Уфимский районный суд сегодня отложил на день вынесение приговора бывшему вице-мэру Уфы по строительству Александру Филиппову.

Он обвиняется в неуплате 3,7 млн руб. подоходного налога со сделки по продаже компании «Автореал», заключенной в 2011 году, до поступления на муниципальную службу. На переносе финальных слушаний настояла в суде защита подсудимого, заявившая ходатайство об исключении из дела нескольких доказательств, которые не исследовались в суде.

Напомним, что гособвинение на прениях запросило для господина Филиппова наказание в виде 100 тыс. руб. штрафа, но просило освободить от исполнения наказания за истечением срока давности по инкриминируемой статье. Защита и сам подсудимый настаивают на оправдательном приговоре: по их мнению вина экс-чиновника доказана не была.

Приговор должны объявить завтра утром.

Виктория Чистякова.

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