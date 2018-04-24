Нападение на семью в Усть-Ордынском: двое убиты, четверо ранены

Трагедия случилась накануне. Как выяснилось, двое молодых людей ворвались в частный дом. Они были вооружены топором и ножами. Злоумышленники расправились с пожилым мужчиной и женщиной. Ещё один мужчина попытался оказать сопротивление и получил тяжёлые травмы. Множественные ножевые ранения у его 16-летней дочери. Пострадавшую доставили в Иркутскую областную детскую больницу. Также ранены ещё двое детей. Сейчас они тоже под наблюдением врачей. Полиция арестовала подозреваемых. Оба — местные жители. Ранее судимы. Наблюдались у нарколога и психиатра. Сегодня суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

— Были обнаружены тела 36-летней хозяйки и её 64-летнего родственника с многочисленными колото-резаными ранами и другими ранениями. В доме также находились пострадавшие с многочисленными ножевыми ранениями. Это 36-летний глава семьи, который обратился в полицию, и его 16-летняя дочь, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Иркутской области Юлий Крицкая.