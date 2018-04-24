В Омске сотрудники ФСБ задержали вербовщика в террористическую организацию — источник

Источник: РИА "Новости"

Поиск и задержание преступников происходили по 14 адресам в Казани, Ульяновске и в Омске силами местных отделений УФСБ, полиции и Росгвардии.

Как стало известно «СуперОмску», в Омске сотрудники регионального ФСБ задержали одного человека. Он занимался вербовкой в одну из террористических организаций.

Во время обысков у ряда активистов обнаружена запрещенная литература, а также отчеты по вербовке новых членов группировки.