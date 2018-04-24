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14:17 (мск), источник: СуперОмск

В Омске сотрудники ФСБ задержали вербовщика в террористическую организацию — источник

Сотрудники УФСБ приняли участие в масштабной спецоперации по задержанию 14 участников международной террористической организации в различных регионах России.

Источник: РИА "Новости"

Поиск и задержание преступников происходили по 14 адресам в Казани, Ульяновске и в Омске силами местных отделений УФСБ, полиции и Росгвардии.

Как стало известно «СуперОмску», в Омске сотрудники регионального ФСБ задержали одного человека. Он занимался вербовкой в одну из террористических организаций.

Во время обысков у ряда активистов обнаружена запрещенная литература, а также отчеты по вербовке новых членов группировки.

Ранее было возбуждено уголовное дело «Организация деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации». Сейчас следователи ведут сбор материалов и документов о группировке.

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