В Омске сотрудники ФСБ задержали вербовщика в террористическую организацию — источник
Сотрудники УФСБ приняли участие в масштабной спецоперации по задержанию 14 участников международной террористической организации в различных регионах России.
Сотрудники УФСБ приняли участие в масштабной спецоперации по задержанию 14 участников международной террористической организации в различных регионах России.
Поиск и задержание преступников происходили по 14 адресам в Казани, Ульяновске и в Омске силами местных отделений УФСБ, полиции и Росгвардии.
Как стало известно «СуперОмску», в Омске сотрудники регионального ФСБ задержали одного человека. Он занимался вербовкой в одну из террористических организаций.
Во время обысков у ряда активистов обнаружена запрещенная литература, а также отчеты по вербовке новых членов группировки.
Ранее было возбуждено уголовное дело «Организация деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации». Сейчас следователи ведут сбор материалов и документов о группировке.