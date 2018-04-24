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16:51 (мск), источник: "Российская газета"

Ремонт здания Совмина Крыма вылился в тюремные сроки для чиновников

К реальным срокам лишения свободы приговорены бывшие сотрудники дирекции по обеспечению деятельности Совета министров Крыма. Они осуждены за злоупотребления при ремонте дома правительства Крыма, в частности системы отопления и внутреннего двора.

Об этом сообщил глава Комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин.

При проверке качества выполненных работ выяснилось, что подрядчик завышал сметную стоимость и использовал более дешевые материалы, не указанные в документации. Кроме того, подрядная организация к этому моменту уже была в списке недобросовестных исполнителей, о чем заказчикам было известно.

Недобросовестных чиновников задержали в октябре прошлого года. В отношении них были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Все фигуранты этого уголовного дела получили реальные сроки лишения свободы.

— Все фигуранты этого дела получили от двух до трех с половиной лет. Это руководитель, заместитель дирекции по обеспечению деятельности Совмина и руководитель подрядной организации, выполнявшей эти работы, — уточнил Александр Акшатин. — Возмещен ущерб — 8,2 миллиона рублей.

Центральный районный суд Симферополя приговорил руководителя дирекции к трем с половиной годам лишения свободы, его первого заместителя — к 2 годам 10 месяцам лишения свободы, а директора предприятия-подрядчика — к 3 годам лишения свободы. Наказание они отбывают в колонии общего режима.

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