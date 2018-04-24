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13:56 (мск), источник: Новости Перми

За уклонение от выплаты алиментов пермяк отправится в колонию

35-летний мужчина периодически злостно уклонялся от выплаты алиментов на содержание своей малолетней дочери. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, с 25 августа 2017 года по 15 февраля 2018 года пермяк злостно уклонялся от уплаты взысканных по решению суда алиментов, не оказывал материальной помощи ребенку. Сумма задолженности превысила 380 тысяч рублей.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за это. Также у него имелась судимость за кражу.

Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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