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13:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

Внедорожник протаранил машину реанимации на перекрёстке в Челябинске

ГИБДД устанавливает виновника произошедшего.

Автомобиль реанимации утром во вторник, 24 апреля, попал в ДТП на регулируемом перекрёстке в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Авария произошла на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов. Машина «скорой помощи» столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg. На фотографиям с места происшествия видно, что у стоящего на пешеходном переходе реанимобиля сильно повреждена передняя часть. У внедорожника также помят капот.

«Информации о наличии пациентов в “скорой” во время ДТП нет, никто серьёзно не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование», — сообщила корреспонденту «АиФ-Челябинск» специалист отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска Алёна Безменова.

«Touareg не пропустил скорую! Сразу это видно, так как сейчас редко кто скорую пропускает», — прокомментировал фото с места аварии Владимир Забачев.

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